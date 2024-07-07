Байден встретится с Зеленским

Президент США Джо Байден на полях саммита НАТО в Вашингтоне проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"В среду президент проведет в Белом доме первую двустороннюю встречу с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером", - отметил он.

По словам Кирби, в четверг Байден проведет "мероприятие с участием президента Зеленского и около двух десятков союзников и партнеров, которые заключили двусторонние соглашения в сфере безопасности с Украиной".

Как следует из заявления, распространенного пресс-службой Белого дома, на встрече со Стармером Байден планирует обсудить вопросы двусторонних отношений США и Великобритании, а также сотрудничество по вопросам оказания поддержки Украине, ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Кроме того, Байден и Стармер обсудят ядерную программу Тегерана, противодействие йеменским хуситам из мятежного движения "Ансар Аллах" и других тем.

С 9 по 11 июля в Вашингтоне пройдет саммит НАТО в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году.