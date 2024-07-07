Китай о возобновлении диалога по Украине

Китай считает необходимым создавать условия для возобновления диалога по Украине. Об этом, как сообщается на сайте МИД КНР, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с белорусским коллегой Максимом Рыженковым.

"Крайне важно следовать трем принципам: не допускать распространения огня за поле боя, не допускать эскалации войны, не допускать, чтобы кто-то подливал масла в огонь, чтобы ослабить и охладить кризис и создать условия для возобновления диалога", - приводит сайт слова китайского министра. По его словам, Китай "будет продолжать играть конструктивную роль" в этом деле.