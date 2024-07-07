Падение церкви. Сотни тысяч людей отрекаются от христианства депутат Бундестага Евгений Шмидт комментирует для haqqin.az
Мало того, что на Папу Римского Франциска ополчились «либеральные» католики, требующие от понтифика признать право женщин и женатых мужчин принимать священный сан, отказаться от целибата и перестать считать грехом однополые отношения, так к ним недавно присоединилась еще и «консервативная» часть европейских католиков, которые возмущены отсутствием контроля за внутрицерковными делами и непомерным обогащением верхушки католической церкви.
Согласно статистике, опубликованной Конференцией немецких епископов, в прошлом году в 27 епархиях ФРГ лоно церкви покинули 402.694 католика. Это несколько меньше, чем в 2022 году, когда от католицизма отвернулись 520.821 верующий.
По данным статистов, исход людей из католической церкви остается высоким уже на протяжении нескольких последних лет. Всего же с 2019 года в Германии официально покинули католическую церковь 1 миллион 779 тысяч 14 прихожан. Рекорды выхода бьет Кельнская епархия, которую ежегодно покидают до 50 тысяч прихожан.
Не лучше обстоят дела и в протестантской церкви Германии (EKD), объединяющей 20 лютеранских, реформатских и объединенных региональных церквей, откуда в 2023 году вышли 380 тысяч верующих.
Георг Бетцинг, президент Немецкой епископской конференции, признался, что церковь переживает глубокий кризис и призвал Папу Франциска к срочным реформам. В епархии Бетцинга церковь ежегодно покидает 13-15 тысяч человек.
«Реформы сами по себе не решат церковный кризис, но без них он будет усугубляться. И именно поэтому необходимы изменения», - считает он.
Параллельно в ФРГ сокращается число католических приходов и священников.
По состоянию на конец 2023 года численность католической церкви Германии составляла около 20,3 миллиона прихожан. Если нынешняя тенденция сохранится, то к концу 2024 году их будет уже меньше 20 миллионов.
В этой связи интересно, что в ФРГ выход из Церкви влечет за собой автоматическое отлучение. То есть, человека перестают считать верующим.
«Три четверти опрошенных католиков хотят покинуть церковь, - заявил архиепископ Доминик Блюм, представитель прихода католической общины Артланд. - Три четверти! Ради всего святого, мы не можем просто принять это!..»
Однако конференция епископов так и не назвала причины массового исхода прихожан, тогда как по мнению экспертов, виной всему кризис злоупотреблений и идеологические разногласия.
«Мы должны быть готовы к тому, что в ближайшие годы несколько сотен тысяч человек покинут церковь», — предупредила Ирме Штеттер-Карп, президент Центрального комитета немецких католиков.
Попытку остановить массовый отток прихожан предпринял Комитет немецких епископов, который провел трехлетнюю программу общественных слушаний под названием «Синодальный путь». Этот проект вызывал напряженность между прогрессивным и консервативным крыльями церкви, а также открытое противодействие со стороны Ватикана. Заключительная ассамблея Комитета немецких епископов в 2023 году призвала церковь одобрить благословение однополых союзов.
Епископ Майнца Петер Кольграф заявил, что причиной такой ситуации является растущее отчуждение между церквями и обществом. В германской церкви не принято спрашивать у прихожан причины ухода из религиозной общины. Тем не менее, судя по ранним исследованиям, пожилые люди недовольны тем, что Церковь не справляется с кризисом сексуального насилия во внутрицерковной жизни, а молодые прихожане жалуются на довольно высокий церковный налог.
Томас Шуллер, эксперт по церковному праву, уверен, что в обозримом будущем католическая церковь необратимо превратиться в церковь меньшинства.
Примерно такая же ситуация в Швеции, Австрии и других странах Европы, где растет число людей, отвергающих организованную религию.
Неумолимый процесс секуляризации, охвативший всю Европу, не щадит ни одну страну латино-католической традиции, включая Италию, считающуюся колыбелью католицизма.
Согласно статистике, за десять лет число католиков, посещающих мессу не реже одного раза в неделю, сократилось почти вдвое - с 36,4 до 18,8 процента.
Во Франции лишь 6 процентов населения заявляют о себе, как о практикующих католиках. В Англии и Уэльсе за последние десять лет количество людей, называющих себя христианами, сократилось с 59,3 до 46,2 процента, то есть, примерно, на 5,5 миллиона человек. А число людей, не идентифицирующих себя ни с какой религией, стало второй по численности категорией, возросшей с 25,2 до 37,2 процента населения.
«Чтобы выйти из католической общины, мало только не посещать церковь, - объяснил Евгений Шмидт, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», прокомментировавший для haqqin.az процесс секуляризации в Европе. - Необходимо также написать заявление в церковь, записаться на прием в местный ЗАГС или суд, а также заплатить пошлину в размере 27 евро. После чего требуется получить сертификат, подтверждающий, что человек больше не зарегистрирован и освобожден от церковного налога. «Отступник» также должен получить письмо от церковных чиновников, в котором говорится, что он больше не может принимать обряды таинства, занимать церковные должности и выступать в качестве поручителей при крещении или конфирмации. И только после этого он считается отлученными от церкви».
По словам депутата Бундестага, в европейских государствах наблюдается огромный отток людей от церкви.
«В некоторых регионах Германии можно увидеть длиннющие очереди людей, подающих в суд заявления о выходе из церкви, - подчеркнул Шмидт. - Прием заявок расписан на месяцы вперед. Приходится констатировать, что католическая церковь в Европе стремительно теряет свои устои».
По мнению собеседника haqqin.az, проблема церкви в том, что она стала слишком интенсивно заниматься политическими делами, инициировать леволиберальные проекты и, что особенно нетерпимо, католическая церковь стала колоссальным образом обогащаться.
«Консервативная часть католиков не согласна с тем, что церковная элита, владеющая огромным имуществом и землями, превратилась в олигархат, - говорит Шмидт. – В то же время, церковь в Германии оперативно встроилась в индустрию приема и обслуживания беженцев, на которой зарабатывает большие деньги. В руках церкви сконцентрированы огромные капиталы, возможно, именно с этим связано, что они стали интенсивно обслуживать интересы политических элит. На этом фоне чисто церковные дела отошли на второй план, священнослужители полностью отвернулись от того, что прописано в Священном писании. Простые прихожане католических общин все это видят и, естественно, принять не могут. Таким образом, церковь на Западе все больше привлекает роль проводника политики, который осуществляет левоглобалистские идеи и действует, по сути, как обычная политическая структура».