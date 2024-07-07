Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 02:40

Мало того, что на Папу Римского Франциска ополчились «либеральные» католики, требующие от понтифика признать право женщин и женатых мужчин принимать священный сан, отказаться от целибата и перестать считать грехом однополые отношения, так к ним недавно присоединилась еще и «консервативная» часть европейских католиков, которые возмущены отсутствием контроля за внутрицерковными делами и непомерным обогащением верхушки католической церкви. Согласно статистике, опубликованной Конференцией немецких епископов, в прошлом году в 27 епархиях ФРГ лоно церкви покинули 402.694 католика. Это несколько меньше, чем в 2022 году, когда от католицизма отвернулись 520.821 верующий. По данным статистов, исход людей из католической церкви остается высоким уже на протяжении нескольких последних лет. Всего же с 2019 года в Германии официально покинули католическую церковь 1 миллион 779 тысяч 14 прихожан. Рекорды выхода бьет Кельнская епархия, которую ежегодно покидают до 50 тысяч прихожан.

Не лучше обстоят дела и в протестантской церкви Германии (EKD), объединяющей 20 лютеранских, реформатских и объединенных региональных церквей, откуда в 2023 году вышли 380 тысяч верующих. Георг Бетцинг, президент Немецкой епископской конференции, признался, что церковь переживает глубокий кризис и призвал Папу Франциска к срочным реформам. В епархии Бетцинга церковь ежегодно покидает 13-15 тысяч человек. «Реформы сами по себе не решат церковный кризис, но без них он будет усугубляться. И именно поэтому необходимы изменения», - считает он. Параллельно в ФРГ сокращается число католических приходов и священников.

По состоянию на конец 2023 года численность католической церкви Германии составляла около 20,3 миллиона прихожан. Если нынешняя тенденция сохранится, то к концу 2024 году их будет уже меньше 20 миллионов. В этой связи интересно, что в ФРГ выход из Церкви влечет за собой автоматическое отлучение. То есть, человека перестают считать верующим. «Три четверти опрошенных католиков хотят покинуть церковь, - заявил архиепископ Доминик Блюм, представитель прихода католической общины Артланд. - Три четверти! Ради всего святого, мы не можем просто принять это!..» Однако конференция епископов так и не назвала причины массового исхода прихожан, тогда как по мнению экспертов, виной всему кризис злоупотреблений и идеологические разногласия.

«Мы должны быть готовы к тому, что в ближайшие годы несколько сотен тысяч человек покинут церковь», — предупредила Ирме Штеттер-Карп, президент Центрального комитета немецких католиков. Попытку остановить массовый отток прихожан предпринял Комитет немецких епископов, который провел трехлетнюю программу общественных слушаний под названием «Синодальный путь». Этот проект вызывал напряженность между прогрессивным и консервативным крыльями церкви, а также открытое противодействие со стороны Ватикана. Заключительная ассамблея Комитета немецких епископов в 2023 году призвала церковь одобрить благословение однополых союзов. Епископ Майнца Петер Кольграф заявил, что причиной такой ситуации является растущее отчуждение между церквями и обществом. В германской церкви не принято спрашивать у прихожан причины ухода из религиозной общины. Тем не менее, судя по ранним исследованиям, пожилые люди недовольны тем, что Церковь не справляется с кризисом сексуального насилия во внутрицерковной жизни, а молодые прихожане жалуются на довольно высокий церковный налог. Томас Шуллер, эксперт по церковному праву, уверен, что в обозримом будущем католическая церковь необратимо превратиться в церковь меньшинства. Примерно такая же ситуация в Швеции, Австрии и других странах Европы, где растет число людей, отвергающих организованную религию. Неумолимый процесс секуляризации, охвативший всю Европу, не щадит ни одну страну латино-католической традиции, включая Италию, считающуюся колыбелью католицизма. Согласно статистике, за десять лет число католиков, посещающих мессу не реже одного раза в неделю, сократилось почти вдвое - с 36,4 до 18,8 процента. Во Франции лишь 6 процентов населения заявляют о себе, как о практикующих католиках. В Англии и Уэльсе за последние десять лет количество людей, называющих себя христианами, сократилось с 59,3 до 46,2 процента, то есть, примерно, на 5,5 миллиона человек. А число людей, не идентифицирующих себя ни с какой религией, стало второй по численности категорией, возросшей с 25,2 до 37,2 процента населения.

«Чтобы выйти из католической общины, мало только не посещать церковь, - объяснил Евгений Шмидт, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», прокомментировавший для haqqin.az процесс секуляризации в Европе. - Необходимо также написать заявление в церковь, записаться на прием в местный ЗАГС или суд, а также заплатить пошлину в размере 27 евро. После чего требуется получить сертификат, подтверждающий, что человек больше не зарегистрирован и освобожден от церковного налога. «Отступник» также должен получить письмо от церковных чиновников, в котором говорится, что он больше не может принимать обряды таинства, занимать церковные должности и выступать в качестве поручителей при крещении или конфирмации. И только после этого он считается отлученными от церкви». По словам депутата Бундестага, в европейских государствах наблюдается огромный отток людей от церкви. «В некоторых регионах Германии можно увидеть длиннющие очереди людей, подающих в суд заявления о выходе из церкви, - подчеркнул Шмидт. - Прием заявок расписан на месяцы вперед. Приходится констатировать, что католическая церковь в Европе стремительно теряет свои устои».