Украинские беспилотники атакуют Воронеж

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа уничтожены над Воронежской областью. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Режим опасности атаки беспилотников в регионе пока сохраняется", - проинформировал он.