Израиль атаковал сирийский порт: уничтожено оружие

В ночь на 9 июля в сирийском порту Баниас (расположен между Латакией и Тартусом) прогремели мощные взрывы.

Согласно сообщению SANA, «причинен материальный ущерб в результате удара израильской авиации по одной из целей около города Баниас. Военный источник сообщает: «Примерно в 00:20 после 9.07.2024 израильский противник осуществил воздушную атаку со стороны Средиземного моря, к западу от Баниаса, нанеся удар по одной из целей в окрестностях города».

Cирийская мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что в Баниасе было два мощных взрыва. В сирийской оппозиции подтверждают, что было два авиаудара, целями, по всей видимости, было иранское оружие, недавно доставленное в порт Баниас и предназначавшееся для ливанской «Хезболлы». Судя по присутствию множества машин скорой помощи на месте происшествия, есть убитые или раненые. После атаки и вторичной детонации боеприпасов возникли сильные пожары.

Иракский новостной портал Shafaq News передает, что удар в районе порта Баниас был нанесен по иранским установкам ПВО. Подтверждается, что основной целью были склады с оружием «Хезболлы», доставленным недавно иранскими кораблями.

Армия Израиля сообщения, поступающие из Сирии, не комментирует.