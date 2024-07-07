Закрыты российские аэропорты
Прием и отправка самолетов ограничены в аэропортах Волгограда и Астрахани после ночных атак беспилотников, сообщила Росавиация.
Сроки снятия ограничений не приводятся.
По словам представителя аэропорта Волгограда Анастасии Голодовой, которые приводят российские СМИ, несколько рейсов перенаправлены на запасные аэродромы. Также задерживается вылет самолета в Москву.
«Из-за ограничений, введенных в регионе на использование воздушного пространства, в расписании аэропорта Астрахани произошли изменения. На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта ограничены», — сообщила Голодова.
По данным Минобороны РФ, за ночь над Астраханской областью сбили пять БПЛА, информации о пострадавших и разрушениях нет. В Волгоградской области в результате падения обломков беспилотника загорелись подстанция в городе Фролово и нефтебаза в городе Калач-на-Дону.