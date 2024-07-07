Закрыты российские аэропорты

Прием и отправка самолетов ограничены в аэропортах Волгограда и Астрахани после ночных атак беспилотников, сообщила Росавиация.

По словам представителя аэропорта Волгограда Анастасии Голодовой, которые приводят российские СМИ, несколько рейсов перенаправлены на запасные аэродромы. Также задерживается вылет самолета в Москву.

«Из-за ограничений, введенных в регионе на использование воздушного пространства, в расписании аэропорта Астрахани произошли изменения. На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта ограничены», — сообщила Голодова.

По данным Минобороны РФ, за ночь над Астраханской областью сбили пять БПЛА, информации о пострадавших и разрушениях нет. В Волгоградской области в результате падения обломков беспилотника загорелись подстанция в городе Фролово и нефтебаза в городе Калач-на-Дону.