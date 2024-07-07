Атака на Киев: среди погибших – дети

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уточнила, что ночью во время ночных разборов завалов в Шевченковском районе Киева нашли тело мальчика. Спасатели также сообщают о гибели 27 человек, в том числе четырех детей.

По состоянию на утро вторника число пострадавших в результате российского ракетного удара по Киеву возросло до 117, 27 человек погибли, среди жертв — четыре ребенка. Такие цифры привел глава городской военной администрации Сергей Попко.

Утром 8 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Киеве одна из ракет попала по крупнейшей в стране детской больнице «Охматдет», а также частной клинике Adonis и жилым домам.

Известно о двух погибших в «Охматдете» — врач и родственник одного из пациентов — и более 50 пострадавших. В клинике Adonis сообщили о пяти погибших медиках и двух пациентах. В расположенной в том же здании клинике «Исида» были выбиты окна, но пострадавших не было, пишет «Украинская правда».

Российские военные днем в понедельник утверждали, что гражданские объекты в Киеве могли быть поражены ракетами украинской ПВО.