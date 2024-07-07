Министерство молодежи и спорта представило постер олимпийской сборной Азербайджана и хэштеги, которые будут использоваться во время Олимпиады в Париже.

Информацию о наших олимпийцах можно будет найти по следующим хэштегам: #teamaze #bizsizeinaniriq #haydiazerbaycan #haydibizimkiler.

Напомним, Игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Азербайджан будет представлен 48 спортсменами в рекордных для нашей страны 15 видах спорта.