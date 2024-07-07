Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что российские ракетные удары по Украине, в том числе по главной детской больнице в Киеве, стали ужасающим напоминанием о жестокости России.

«Ракетные удары России, в результате которых сегодня погибли десятки мирных жителей Украины, а также есть жертвы и разрушения в крупнейшей детской больнице Киева, являются ужасающим напоминанием о жестокости России», - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

Байден отметил в своем заявлении, что Вашингтон и его союзники по НАТО объявят на этой неделе о новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины.

«Крайне важно, чтобы мир продолжал поддерживать Украину в этот важный момент и чтобы мы не игнорировали российскую агрессию», - сказал президент США.

В понедельник днем российская ракета поразила больницу в Киеве, также был обрушен шквал ракет на другие города по всей Украине. В результате этой самой смертельной за последние месяцы волны авиаударов погиб по меньшей мере 41 мирный житель.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне также осудил поступок России.