Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в понедельник в 19:30 по времени Восточного побережья США (во вторник в 03:30 по бакинскому времени).

Turksat 6A является первым спутником, полностью созданным в Турции. Он будет предоставлять услуги связи пользователям не только в Турции, но также в Европе, на севере Африки, Ближнем Востоке, Индии и Индонезии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в девятый раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике.