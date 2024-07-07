Пезешкиан назвал «основную политику Ирана»

Иран продолжит поддерживать движение «Хезболла» в Ливане и «движения сопротивления» в регионе . Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в письме, направленном генеральному секретарю «Хезболлы», передают государственные СМИ Ирана.

В письме Пезешкиан заявил, что поддержка сил сопротивления является «основной политикой Ирана».

«Исламская Республика Иран всегда поддерживала сопротивление народов региона незаконному сионистскому режиму. Поддержка сопротивления коренится в фундаментальной политике Исламской Республики Иран, идеалах покойного имама Хомейни и указаниях верховного лидера, и будет продолжаться с прежней силой», - заявил Пезешкиан в ответ на послание лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы с поздравлениями с избранием на президентский пост.

Пезешкиан добавил: «Я уверен, что движения сопротивления в регионе не позволят этому (израильскому) режиму продолжать свою воинственную и преступную политику против угнетенного народа Палестины и других стран региона».