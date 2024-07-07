Российские продукты с запрещенными добавками

Российские производители мясной и молочной продукции стали чаще использовать запрещенную добавку для увеличения массы продуктов - микробную трансглютаминазу (мТГ), известную как мясной клей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

«Ежегодно Роспотребнадзор на базе современных лабораторных центров исследует около 2 млн проб пищевой продукции на более чем 7,5 тыс. показателей, включая микробную трансглютаминазу», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Как отметили в ведомстве, в 2023 году эту добавку обнаружили в 25 пробах. Специалисты проверяли молочную, мясную продукцию, продукты переработки мяса птицы и продукцию для детского питания. Показатель оказался в два раза выше, чем в 2022 году. При этом за первое полугодие 2024 года зафиксировали 28 таких случаев.