Наримановский суд вынес приговор представителю FETÖ

В Наримановском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу гражданина Гюмраха Абдуррахманова, задержанного во время операции против террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

Как сообщает haqqin.az, судейская коллегия под председательством Вюсала Гурбанова приговорила Абдуррахманова к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

МВД Азербайджана в прошлом году провело спецоперацию против FETÖ. В ходе операции были арестованы Дойруш Джафаров, который, предположительно, был бывшим руководителем этой организации в Азербайджане, Гюмрах Абдуррахманов, ответственный за финансовые дела организации, директор центра «Юрд» Руслан Алиев и ответственный за организационные вопросы Анар Алиев.

Задержанным были предъявлены обвинения по статьям 204.1 (изготовление, приобретение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и 167.1 (принуждение к исповеданию религии) Уголовного кодекса Азербайджана.