Генпрокуратура снова накрыла Филармонию

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провело операцию в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, сообщили в Министерстве культуры.

В результате проведенных следственных мероприятий выявлены признаки таких преступлений, как хищение чужого имущества, вверенного виновному, злоупотребление должностными полномочиями, получение крупной взятки, внесение должностным лицом в корыстных целях в официальные документы заведомо ложных сведений. Возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2, 308.1, 311.3.3 и 313 УК Азербайджана.

В ходе расследования уголовного дела в отношении сотрудника Азербайджанской государственной академической филармонии Рашада Мамедова решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

По уголовному делу продолжаются следственные действия.