Генпрокуратура снова накрыла Филармонию
Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провело операцию в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, сообщили в Министерстве культуры.
В результате проведенных следственных мероприятий выявлены признаки таких преступлений, как хищение чужого имущества, вверенного виновному, злоупотребление должностными полномочиями, получение крупной взятки, внесение должностным лицом в корыстных целях в официальные документы заведомо ложных сведений. Возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2, 308.1, 311.3.3 и 313 УК Азербайджана.
В ходе расследования уголовного дела в отношении сотрудника Азербайджанской государственной академической филармонии Рашада Мамедова решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.
По уголовному делу продолжаются следственные действия.