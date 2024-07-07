Что за письмо отправил Орбан из Азербайджана

Письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, который венгерский премьер посетил после визита в Москву, до встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Документ адресован председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главам государств - членов Евросоюза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, побывавший с начала июля с «мирной миссией» в Киеве, Москве и Пекине, написал непубличное письмо руководству ЕС, в котором проинформировал о своих встречах с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и подробно изложил позицию Кремля относительно войны РФ против Украины. Об этом сообщило 8 июля «Радио Свобода», указав, что редакция получила документ от европейского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Из письма Орбана следует, что в Кремле уверены, что «время не на стороне Украины, а на стороне российских сил». По словам венгерского премьера, Путин оценивает потери ВСУ в 40-50 тысяч человек в месяц. При этом число российских потерь он, судя по всему, не упоминал.

«Президент России был удивлен тем, что президент Украины отверг временное прекращение огня», - пишет Виктор Орбан. В то же время Москва, по его утверждению, готова «рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокации и перегруппировке украинских сил».

О неофициальном письме Виктора Орбана руководству ЕС сообщает и онлайн-издание «Настоящее время». Оно отмечает, что российский лидер по-прежнему считает актуальными Стамбульские соглашения 2022 года. В частности, президент РФ ссылается на пятый пункт этих соглашений, конкретизирующий «международные гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине».

Второй документ, который Орбан, по собственным словам, обсудил с Путиным, - «Китайско-бразильский мирный план» (Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса). Этот план «находится на рассмотрении российской стороны», указывает Орбан.

Премьер Венгрии считает, что Европа должна проявить инициативу, чтобы запустить миротворческие процессы в войне России против Украины. «Если мы не сможем сдержать или остановить этот процесс (войну в Украине), то в ближайшие два месяца станем свидетелями более драматичных потерь и военных событий на передовой, чем когда-либо прежде», - цитирует отрывок из письма Орбана «Настоящее время».

8 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Основной темой переговоров, по словам самого Орбана, был поиск пути к началу мирных переговоров для прекращения войны России против Украины.

Ранее, 5 июля, Орбан нанес необъявленный визит в Москву, где встретился с президентом страны Владимиром Путиным. Тогда Орбан сообщил, что узнал мнение Путина по трем вопросам: о различных мирных инициативах, о возможности прекращения огня и мирных переговоров, а также его видение Европы после войны.

До этого, 2 июля, Орбан встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Выступая на совместной пресс-конференции с украинским лидером в этот день, глава венгерского правительства отметил, что Будапешт ценит инициативы Киева, направленные на достижение мира, но считает, что их реализация потребует много времени.

Позже в интервью Bloomberg Зеленский заявил, что Украина не готова на временное прекращение огня, так как Россия может использовать этот период для накопления сил на оккупированных территориях.