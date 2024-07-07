От Пашиняна потребовали вернуть спутники с орбиты

Ряд стран требуют от премьер-министра Армении Никола Пашиняна вернуть с орбиты спутники «Айасат-1» и «Армсат-1», нарушающие работу аппаратов других государств, пишут армянские СМИ, отмечая, что запуск и работа спутников были непрофессиональными и недостаточно рассчитанными.

В начале июля замминистра высокотехнологичной промышленности Армении Авет Погосян, который ранее работал водителем такси в США, подал в отставку. Именно он курировал космическую программу.