США настроены добиваться смены власти в Грузии по итогам предстоящих 26 октября парламентских выборов в стране, утверждается в сообщении Службы внешней разведки РФ.

В сообщении говорится, что ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений в Грузии якобы может сыграть президент Саломе Зурабишвили. Якобы американские кураторы уже дали команду оппозиции в Грузии планировать протесты, приуроченные к выборам в парламент.