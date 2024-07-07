Вина из Беларуси «не являются вином»

Вино, импортированное через Беларусь из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), предложили маркировать знаком «не является вином». Об этом РБК сказал исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников.

«Если на Минском заводе виноградных вин разливают вино, импортируемое из стран, не входящих в ЕАЭС, то такая продукция строго должна маркироваться на наших полках знаком «не является вином», — заявил он.

Плотников отметил, что такие поставки подрывают государственную политику России в области виноградарства и виноделия.

По его словам, АВВР обратилась с запросом о происхождении вина и виноматериалов на Минском заводе виноградных вин (МЗВВ) и определит свою позицию в зависимости от полученной информации.

«Если это вино произведено на территории Таможенного союза, а в Беларуси только бутилируется, мы приветствуем расширение экономического взаимодействия наших стран», - сказал Алексей Плотников.