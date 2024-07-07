Беларусь пугает «ядеркой»

Беларусь заявляет, что в регионе растет «напряженность» из-за «группировки НАТО на границе», и это якобы «приводит к напряженности во всем регионе». Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

«Наша страна принимает все возможные меры для предотвращения эскалации. Однако если кто-то пересечет наши границы, реакция будет жесткой. Основным сдерживающим фактором является ядерное оружие», - заявили в Минобороны Беларуси.