Новое соглашение Украины и Евросоюза

Украина подписала финансовое соглашение с Евросоюзом, регулирующее получение грантовой помощи в рамках Ukraine Facility в размере 5,27 млрд евро в течение следующих четырех лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики страны, передают украинские СМИ.

С украинской стороны документ подписала первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, это последнее соглашение, которое необходимо для того, чтобы полностью запустилась программа Ukraine Facility.

Всего бюджетная поддержка в рамках первой составляющей программы, включая кредитные и грантовые средства, составляет 38,27 млрд евро. Программа предусматривает поступление траншей в соответствии с квартальным графиком выполнения индикаторов. В 2024 году Украина ожидает получить 16 млрд евро поддержки, из которых 3 млрд евро будет грантовой помощью.

В феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент данной программы, в рамках которой предусматривается предоставление стране 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.