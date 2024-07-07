Будут ли дети ходить в школу во время COP29?

Решение о приостановке работы общеобразовательных учреждений на время проведения COP29 в Азербайджане пока не принято, сообщил на брифинге заместитель директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Орхан Аббасов.

По его словам, в случае принятия какого-либо решения по данному вопросу общественность будет заранее проинформирована.

Аббасов также отметил, что на сегодняшний день основное внимание уделяется подготовке к началу нового учебного года 15 сентября.