Израиль зачищает Газу

Израильские военные продолжают контртеррористическую операцию в Газе, которую начали 8 июля, получив разведданные о присутствии в городе инфраструктуры группировок ХАМАС и Исламский джихад, сообщает Армия обороны Израиля.

С начала операции израильские военные обезвредили десятки боевиков, нашли большой запас оружия.

Дивизия ЦАХАЛ не прекращала действовать в районе Шеджайя в Газе. Также военные атаковали неприятеля в Рафахе на юге сектора Газа, а израильская авиация наносила удары в разных частях анклава.