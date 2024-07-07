Завтра будет очень жарко

В среду, 10 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове преимущественно без осадков. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 32-37° тепла.

Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-65%, днем 35-40%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны дожди, местами ливневые, грозы, град и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 34-39°, в горах ночью 11-16°, днем - 20-25° тепла.