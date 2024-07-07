Чего ожидает Эрдоган от саммита НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в ходе участия в саммите НАТО в США поднять вопросы антитеррора, вопросы Газы и Украины в ключе того, чтобы альянс не стал стороной этих конфликтов. Об этом президент Турции заявил журналистам перед вылетом в США.

«Мы ожидаем от этого саммита результатов, учитывающих интересы нашей национальной безопасности и укрепляющих солидарность внутри альянса. В ходе контактов [в Вашингтоне] мы обратим внимание на растущую угрозу терроризма в мире и подчеркнем необходимость активизации соответствующих усилий НАТО. Мы остаемся на принципиальной позиции по конфликту в Украине. Мы поддерживаем ее территориальную целостность и считаем недопустимым, чтобы НАТО стала одной из сторон войны в Украине», - заявил Эрдоган.

Президент Турции также сообщил, что на саммите он намерен «включить в повестку дня продолжающуюся резню Израиля против палестинского народа».

«Мы не смогли добиться от НАТО того, чего хотели в отношении Израиля и Палестины. Усилий международного сообщества пока недостаточно, чтобы остановить Израиль. Мы снова внесем эти вопросы в повестку дня наших встреч в США и рассчитываем получить ожидаемые нами результаты. В Дохе прошли серьезные переговоры. Глава «Моссад» также посетил Катар. Были сделаны определенные шаги, но они еще не завершены», - указал турецкий лидер.