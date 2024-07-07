Международный аэропорт Физули: воздушные ворота Карабаха и символ развития

Международный аэропорт Физули, введенный в эксплуатацию три года назад в рекордные сроки на освобожденных от оккупации территориях, сегодня не только транспортный узел, но и символ доступности и развития Карабахского региона. Этот аэропорт также ворота на Путь Победы и ключ к основным транспортным узлам города Шуша.

Аэропорт Физули за короткий период времени принял множество глав правительств, сотни представителей государственных и иностранных аналитических центров, что подчеркивает его стратегическое значение и перспективы дальнейшего развития региона.