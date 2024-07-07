Зачем северокорейские военные приехали в Россию?

За подробной информацией о визите делегации северокорейских военных в Россию нужно обращаться не в Кремль, а в Министерство обороны. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов рассказать подробнее о цели и программе визита северокорейских военных, передает РБК.

«Тема, затронутая вами, касается военного ведомства, поэтому лучше обращаться туда», — ответил Песков на вопрос, куда и с какой целью направляется делегация северокорейских военных курсантов.

«Я же могу сказать и подтвердить лишь одно: действительно, в развитие тех договоренностей, которые были достигнуты по результатам недавнего визита президента Путина в Пхеньян, мы намерены и дальше развивать и углублять наши отношения во всех возможных сферах с одним из наших ближайших соседей Северной Кореей», — продолжил Песков.

Речь идет о делегации Корейской народной армии во главе с ректором военного университета Ким Кум Чхолем, которая направлена в Россию. По сообщению южнокорейского агентства Yonhap, она отбыла в Россию в понедельник, 8 июля. О подробностях визита в материале информации не было.