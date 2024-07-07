Китай преподнес России неприятный «сюрприз»

Китай, который пока продолжает вести бизнес с Россией, столкнулся с серьезным давлением со стороны США из-за угрозы введения дополнительных санкций. Это оказалось эффективным тормозом для дальнейшего использования юаня и уже начало сдерживать двустороннюю торговлю и платежи. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

США также в декабре санкционировали вторичные санкции в отношении зарубежных финансовых компаний, а государственные банки Китая ужесточили ограничения на финансирование российских клиентов. Годовой рост общего объема торговли между Китаем и российским режимом замедлился до всего 3% за первые пять месяцев 2024 года по сравнению с почти 42,5% годом ранее, согласно расчетам Bloomberg, основанным на таможенных данных Китая.

Доля торговли России, осуществляемой в "дружественных валютах", не увеличилась по сравнению с прошлым годом, показывают оценки Банка России. Угроза вторичных санкций является мощным сдерживающим фактором для некоторых крупнейших институтов Китая в работе с российскими контрагентами. По словам журналистов, быстрое внедрение китайского юаня в российскую военную экономику достигло предела, который Китай отказывается расширять.