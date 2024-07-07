Оппонент Орбана организовал помощь Украине
Венгерский оппозиционный политик и лидер партии «Тиса» Петер Мадяр отреагировал на российский ракетный удар по детской больнице «Охматдет» в Киеве. На своей странице в Facebook он заявил, что его шокировал обстрел, и объявил о сборе средств для украинских больниц.
«В то время как Виктор Орбан заявлял, что три дня назад был в Москве с мирной миссией, сегодня (8 июля) российская армия обстреляла ракетами одну из важнейших детских больниц Киева... От имени партии «Тиса» мы самым решительным образом осуждаем нападение на гражданское население, в частности на медицинские учреждения и детей», – написал Петер Мадяр, отметив, что ожидает аналогичного осуждения от венгерского правительства.
«Мы, венгры, правые и левые, вместе отвергаем насилие и войну. Мы солидарны, для нас здоровье и безопасность детей — это самое главное. Поэтому мы организовываем неординарную гуманитарную акцию», - заявил Мадяр.
Он отметил, что с помощью фонда Medspot Foundation доставят значительное количество медицинского оборудования в наиболее нуждающиеся украинские больницы. От своего имени политик пообещал пожертвовать миллион форинтов (около 2700 долларов).
Мадяр также сообщил, что 10 июля лично посетит Киев. Он призвал венгров приносить в штаб-квартиру фонда бинты, детское питание, витамины, тонометры, подгузники. Также политик напомнил, что можно сделать пожертвование.