Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян примет участие в межпарламентской ассамблее СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге.

"Ален Симонян не поедет в Санкт-Петербург из-за внеочередных сессий Национального собрания. Вместо председателя НС в межпарламентской ассамблее СНГ примет участие вице-спикер НС Рубен Рубинян", - сообщил помощник Симоняна Мовсес Арутюнян.

Заседание состоится 12 июля.