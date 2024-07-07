Рубинян вместо Симоняна ОБНОВЛЕНО 16:46
Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян примет участие в межпарламентской ассамблее СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге.
"Ален Симонян не поедет в Санкт-Петербург из-за внеочередных сессий Национального собрания. Вместо председателя НС в межпарламентской ассамблее СНГ примет участие вице-спикер НС Рубен Рубинян", - сообщил помощник Симоняна Мовсес Арутюнян.
Заседание состоится 12 июля.
*** 14:42
Спикер парламента Армении Ален Симонян не примет участия в Межпарламентской ассамблее СНГ, которая состоится 12 июля в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщил помощник Симоняна Мовсес Арутюнян.