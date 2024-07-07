Пезешкиан готов подписать с Россией новый договор

Иран готов подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией в октябре на саммите БРИКС в Казани. Об этом заявил избранный президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

«[Подготовка] документов по соглашению о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией завершена, мы готовы подписать его на полях саммита БРИКС в России», - приводит его слова IRNA.

«Мы придаем большое значение отношениям с Россией, нашим другом и соседом, и, несомненно, будем эти отношения укреплять», - добавил Пезешкиан.

По информации агентства, в ходе беседы с Путиным Пезешкиан подчеркнул важность сотрудничества двух государств в БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и на площадках международных и региональных организаций.

Телефонный разговор между президентами состоялся 8 июля вечером. Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин и Пезешкиан выразили удовлетворение высоким уровнем отношений стран и подтвердили готовность к дальнейшей работе.