Иранский корабль утонул

Корабль ВМС Ирана, эсминец «Саханд» ушел под воду через два дня после произошедшей с ним 7 июля аварии в порту Бендер-Аббас. Об этом сообщило агентство NourNews.

По его информации, после того как эсминец был стабилизирован и отбуксирован в другое место, он вновь накренился и ушел под воду из-за того, что порвались удерживавшие его тросы. Сведений о пострадавших агентство не приводит.

7 июля агентство Tasnim сообщало, что корабль иранских ВМС сильно накренился во время ремонтных работ из-за попадания воды в резервуары. Утверждалось, что в результате ЧП эсминец получил «незначительные повреждения». Агентство Fars писало, что несколько человек получили ранения в результате инцидента, не уточнив их число.