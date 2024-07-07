Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил президенту России Владимиру Путину, что «война не решение». Об этом он сказал на встрече с Путиным в Кремле, комментируя войну РФ против Украины.

«Решение не может быть посредством войны. Бомбы, ракеты, винтовки не могут обеспечивать мир. Поэтому мы делаем акцент на диалоге, и диалог необходим», — сказал Моди, подчеркнув, что говорит это в качестве «вашего друга» и это необходимо для «светлого будущего» нашего поколения.

Моди сказал, что во время встречи президенты обменивались мнениями по теме Украины в «открытом ключе» с уважением друг друга.

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе неформального общения 8 июля с премьер-министром Индии Нарендрой Моди они обсудили почти все вопросы, и отметил, что находится в постоянном контакте с индийским лидером. «У нас была возможность вчера в неформальной обстановке практически поговорить по всем вопросам», - сказал Путин на начавшихся в Кремле официальных переговорах с Моди.

«Между нашими странами очень давняя дружба, хорошие отношения, которые складывались десятилетиями», - отметил Путин.

По его словам, отношения России и Индии носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Россия и Индия тесно сотрудничают на международной арене, в том числе в международных организациях, сказал президент РФ.

Премьер-министр Индии не впервые обращается к Путину с призывами по войне в Украине. В сентябре 2022 года на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде Моди говорил Путину, что «нынешняя эпоха — это не эпоха войны, и мы с вами обсуждали это во время многих телефонных переговоров. Сегодня у нас есть возможность поговорить о том, как можно продвинуться на пути к миру».