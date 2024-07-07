Американский президент Джо Байден готов пересечь все имеющиеся красные линии с Россией ради продолжения поддержки Украины. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США Уоррен Дэвидсон, слова которого приводит Responsible Statecraft.

«Возможно, Байден намеренно стремится развязать новую мировую войну, особенно на фоне недавнего заключения 10-летнего соглашения о безопасности с Украиной. Было бы ошибкой думать, что Москва не оценивает это и любое другое пересечение красной линии как прямое участие Вашингтона в конфликте», — отметил конгрессмен.

Дэвидсон предположил, что президент США может сначала отправить в Украину американских военных подрядчиков. По его мнению, Джо Байден «поддастся давлению» и направит туда регулярные воинские подразделения для противостояния с Россией.