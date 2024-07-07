В Баку пациент поджег кабинет главврача

В поликлинике №9 города Баку больной облил бензином кабинет главного врача и поджег его. По первоначальной информации, больной просил у главного врача документ.

Сотрудники МЧС потушили пожар. В пресс-службе МВД сообщили haqqin.az, что совершивший преступление Руфат Рагимов (1984 г.р.) был задержан полицией. Проводится расследование.

В TƏBİB пообещали предоставить информацию в ближайшие часы. В настоящее время поликлиника продолжает свою работу.