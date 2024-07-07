МИД Ирана о работе посольства Азербайджана

Посольство Азербайджана в Иране возобновит работу в течение ближайших 15-20 дней. Об этом сообщил начальник Главного управления Евразии МИД Ирана Муджтаба Демирчилу, пишут иранские СМИ.

Демирчилу также отметил, что официальный Тегеран еще не назначил нового посла Ирана в Азербайджане. По его словам, вопрос назначения посла будет рассматриваться после формирования нового правительства в стране.

Напомним, что утром 27 января 2023 года произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался через охранный пост дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автомата Калашникова. Еще два сотрудника охраны посольства получили ранения при отражении нападения. После этого инцидента дипломатическое представительство прекратило свою деятельность в Тегеране.