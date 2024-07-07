Азербайджанцев просят сообщать о проблемах с такси

Пассажиры, столкнувшиеся с какими-либо проблемами при вызове такси, могут обратиться как к оператору заказа такси, так и в Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), говорится в обращении агентства к гражданам.

«Если госномер заказанного и прибывшего такси не совпадают, граждан просят отменить заказ и сообщить об этом в AYNA. Также следует сообщать о случаях неподобающего поведения водителей, неработающем кондиционере и других проблемах.

Обращения будут рассматриваться AYNA в целях принятия мер для предотвращения подобных случаев. Водителей, нарушающих правила, будут лишать разрешений», - говорится в обращении.