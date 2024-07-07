Макрон может не поехать на саммит НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон может быть вынужден отказаться от поездки на саммит НАТО в США из-за давления оппозиции по поводу формирования нового правительства после досрочных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). Об этом сообщает газета Le Figaro.

"Левые собираются договориться по поводу кандидатуры премьер-министра, так что нам нужно организоваться. Но если президент уедет на два дня в США, у нас ничего не произойдет", - заявил на условиях анонимности один из членов уходящего правительства. Он отметил, что до 18 июля, когда запланировано первое заседание Нацсобрания в новом составе, осталось мало времени и некоторые вопросы надо успеть согласовать до 17 июля. "Промедление мешает всесторонним переговорам, в которых будут рассматриваться ключевые позиции в Национальном собрании", - добавил собеседник издания.

На этом фоне газета выступает с утверждением, что "президент действительно раздумывает над тем, стоит ли отменять свою поездку в США". В окружении французского лидера в ответ на соответствующий вопрос газеты заявили, что Макрон "не в том состоянии, чтобы не ехать", не опровергнув формально такую возможность.