Чего ждать Украине от саммита НАТО

На саммите НАТО его члены попытаются как минимум сохранить текущий уровень военной поддержки Украины еще на год, пишет El Mundo.

В частности, страны-члены блока планируют взять на себя обязательства продолжать поставки Киеву оружия и боеприпасов на нынешних уровнях в течение как минимум еще одного года, надеясь "успокоить" Украину и показать Путину, что они не собираются ее бросать.

НАТО, как отмечает издание, "отчаянно" пытается сделать для Киева больше, но ей трудно изыскать новые возможности для дальнейшей поддержки. Союзники по НАТО уже предоставляют 99% получаемой Украиной военной поддержки. В ближайшее время альянс осуществит поставку военной техники Киеву. Однако остаются две «непреодолимые линии»: Украина не сможет вступить в альянс до тех пор, пока не закончится конфликт, и НАТО не будет отправлять войска в эту страну.

В статье также отмечается, что на последнем саммите члены блока договорились ускорить процесс принятия Украины в альянс, однако до ее вступления, скорее всего, остается еще много лет.