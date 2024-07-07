В Армении аресты военкомов

Ответственные лица нескольких военкоматов Армении арестованы за получение и пособничество в получении взяток на общую сумму в 50 тыс. долларов, сообщает Антикоррупционный комитет страны.

Согласно материалам дела, начальник призывного отделения одного из военкоматов, вступив в сговор с начальником двух других военкоматов и рядом других должностных лиц Минобороны (в том числе Центральной медкомиссии), получил от родных призывников 50 тыс. долларов за освобождение или отсрочку от службы.

По одному из эпизодов в январе 2024 года он и его сообщники получили от родных призывника 25 тыс. долларов, после чего медкомиссия выдала ему заключение об отсрочке на год.

Далее несколько начальников военкоматов, а также личный шофер одного из них получили от отца другого призывника 15 тыс. долларов. Взамен медкомиссия выдала призывнику заключение об освобождении от службы.

Еще по одному эпизоду в январе этого года получена взятка от призывника (своего знакомого) в 5 тыс. долларов, после чего он получил отсрочку на полгода.

Кроме того, один из начальников военкомата получил 5 тыс. долларов за освобождение призывника от службы из-за слабого зрения. В данном случае они действовали по сговору с офтальмологом одного из военкоматов.

Одному из начальников военкомата предъявлены обвинения в получении взяток, двум другим - в пособничестве получению взяток. Они арестованы, как и еще один их соучастник. По 9 обвиняемым следствие завершено, материалы направлены в суд.