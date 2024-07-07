Анар Мамедов вложил десятки миллионов… в рестораны KFC отцы и дети
Международная группа журналистов в ходе расследования выявила, что сын бывшего министра транспорта Азербайджана Зии Мамедова, Анар Мамедов, за последние годы инвестировал миллионы долларов в сеть ресторанов KFC и недвижимость в Лондоне.
Как сообщается, после отставки отца дела у Мамедова-младшего шли не ахти… Но вместе с этим сын некогда всемогущего министра открыл сеть новых ресторанов знаменитого фастфуда KFC в Лондоне на основе франчайзингового договора c головным офисом компании в США. Порой Мамедов использовал офшорные механизмы для инвестирования денег, полученных ранее через коррупционные каналы.
Однако инвестиции в сеть KFC являются лишь частью бизнес-портфеля и недвижимости Мамедова в Великобритании. Согласно записям из реестра земель Великобритании, полученным от Transparency International UK, этот портфель включает недвижимость на одной из самых дорогих улиц Лондона общей стоимостью более 30 миллионов долларов. Большая часть этой недвижимости была приобретена в бытность Мамедова-старшего министром.
Новости о том, что Анар Мамедов открыл рестораны KFC в Лондоне, впервые просочились в азербайджанские СМИ в конце 2022 года. Тогда журналисты обратились к его отцу по этому поводу. Зия Мамедов опроверг информацию.
«Тот, кто написал эту новость, пусть пойдет и найдет этот ресторан. Я ему подарю эти рестораны. 30 лет пишут всякий бред… У Анара нет ресторана в Британии», - заявил тогда Мамедов-старший.
Отметим, что после ухода с должности Зия Мамедов проводит большую часть времени в родном Уджарском районе, где, по его же словам, промышляет фермерством и чтением Корана. Несколько лет назад экс-министр с горечью признавал, что «в наши дни не так-то просто заниматься сельским хозяйством».
Журналисты выяснили, что дела Анара Мамедова в Лондоне, где у него, согласно их данным, как минимум 20 ресторанов, складываются далеко неплохо. Мамедов начал инвестировать в эти рестораны через офшорные компании более 10 лет назад.
Сам Мамедов не ответил на запросы о своем портфеле, который включает недвижимость в таких британских городах, как Ливерпуль, Уиган, Болтон и Престон, а также об инвестициях в рестораны KFC.
Известно, что сын бывшего министра впервые начал инвестировать в сектор быстрого питания в Великобритании в 2013 году. В то время он приобрел компанию 1st Rate Investment (UK) Limited, которая является одним из операторов сети KFC. Тогда Анар управлял бизнес-империей своего отца, объединенной под холдингом ZQAN.
В финансовых отчетах, представленных сразу после приобретения, отмечается, что материнская компания на Виргинских островах является офшором, а графа «конечный владелец» пустует. В ноябре 2016 года, спустя три года после приобретения Мамедовым, 1st Rate Investments указало своего бенефициара как «А.Мамедов».
В настоящее время «А.Мамедов» владеет как минимум 20 ресторанами KFC в Великобритании, которые принадлежат трем дочерним компаниям основной компании его отца в королевстве. Записи в британском реестре недвижимости показывают, что Мамедов использует эти три дочерние компании - Amber Restaurants Limited, BJR Foods Limited и Colonel Foods Limited – для аренды как минимум 26 помещений. Из последних финансовых отчетов следует, что среднегодовой оборот 1st Rate Investments (UK) Limited Мамедова составляет приблизительно около 50 миллионов долларов за 2021 и 2022 годы, а капитал акционеров - около 7 миллионов долларов в 2022 году.
Финансовые документы также показывают, что Мамедов предоставил значительные беспроцентные кредиты, превышающие 10 миллионов долларов, своему британскому бизнесу KFC через 1st Rate Investments Limited на Виргинских островах. По финансовым отчетам видно, что Мамедов впоследствии перевел миллионы долларов из своего бизнеса KFC в виде кредитов и дивидендов обратно в 1st Rate Investments Limited.
Компания 1st Rate Investments Limited управляется зарегистрированной в Гернси фидуциарной компанией Hansard Limited. Именно сотрудничество Hansard Limited и Мамедова впоследствии обратило на себя внимание финансовых регуляторов.
В декабре 2021 года финансовый регулятор в Гернси выписал несколько штрафов на несколько сотен тысяч долларов компании Hansard и ее директорам на основании того, что компания «не осуществляла мониторинг и контроль рисков финансовых преступлений со стороны клиентов».
Мамедов в штрафах прямо не упоминается, однако приведен пример невыполнения обязательств со стороны Hansard в случае «Мистера А», общие сведения о котором совпадают с азербайджанским владельцем нескольких ресторанов KFC.
Регулятор из Гернси установил, что компания Hansard не предприняла разумных мер для установления источника богатства «Мистера А» перед тем, как сделать его своим клиентом, а также не указывала его как политически значимое лицо в течение первых двух лет сотрудничества.
Hansard связана не только с бизнесом Мамедова в KFC, но и с его холдингами недвижимости в Лондоне.
В 2010 году Мамедов приобрел офисное здание на Кондуит-стрит в престижном лондонском районе Мейфэр за 17,2 млн долларов. Сейчас это здание перестраивается, но когда-то там находился офис East India Company. Неподалеку находится знаменитая улица Сэвил-роу с дорогими магазинами одежды; в 1969 году там состоялся известный концерт The Beatles на крыше.
Через пять лет после покупки Мамедов передал право собственности зарегистрированной на Виргинских островах компании Four Investments Holdings Limited, которой он владел через Hansard.
Здание неподалеку от Риджент-стрит, где также располагаются дорогие магазины, остается в собственности Four Investments Holdings, однако конечным владельцем и компании, и земли является трастовая компания, управляемая из Гибралтара.
В компании Hansard на просьбу о комментарии не ответили.
Согласно информации из земельного кадастра Великобритании, Мамедов купил там недвижимость на сумму не менее 38 млн долларов (включая здание на Кондуит-стрит). В эту сумму не входит недвижимость, которую он арендовал для своих ресторанов KFC, поскольку оценка ее стоимости в документах не указана.
Он по-прежнему владеет особняком с шестью спальнями на Бишопс-авеню в северном Лондоне, в так называемом квартале миллиардеров. Это здание обошлось ему в четыре миллиона долларов в 2001 году. По оценке парламентария Маргарет Ходж, в 2017 году оно стоило 8,8 миллиона долларов.
В 2012 году Мамедов купил за 17 миллионов долларов квартиру на улице Гросвенор-кресент (самая дорогая улица Великобритании по рейтингу 2017 года), в знаменитом районе Белгравия недалеко от Гайд-парка и Букингемского дворца.
Согласно земельному кадастру, в 2019 году он продал эту квартиру себе в убыток за 8,5 миллиона долларов.
В 2017 году депутат Маргарет Ходж подняла в парламенте Великобритании вопрос о приобретении собственности в Лондоне Анаром Мамедовым. Она заявила, что сын азербайджанского чиновника приобрел дом на элитной улице Бишопс-авеню в Лондоне всего в 20 лет за 4 миллиона долларов. Этот дом до сих пор принадлежит Мамедову: его рыночная стоимость в настоящее время составляет 15 миллионов долларов.