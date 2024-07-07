Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 16:33

Международная группа журналистов в ходе расследования выявила, что сын бывшего министра транспорта Азербайджана Зии Мамедова, Анар Мамедов, за последние годы инвестировал миллионы долларов в сеть ресторанов KFC и недвижимость в Лондоне. Как сообщается, после отставки отца дела у Мамедова-младшего шли не ахти… Но вместе с этим сын некогда всемогущего министра открыл сеть новых ресторанов знаменитого фастфуда KFC в Лондоне на основе франчайзингового договора c головным офисом компании в США. Порой Мамедов использовал офшорные механизмы для инвестирования денег, полученных ранее через коррупционные каналы.

Однако инвестиции в сеть KFC являются лишь частью бизнес-портфеля и недвижимости Мамедова в Великобритании. Согласно записям из реестра земель Великобритании, полученным от Transparency International UK, этот портфель включает недвижимость на одной из самых дорогих улиц Лондона общей стоимостью более 30 миллионов долларов. Большая часть этой недвижимости была приобретена в бытность Мамедова-старшего министром. Новости о том, что Анар Мамедов открыл рестораны KFC в Лондоне, впервые просочились в азербайджанские СМИ в конце 2022 года. Тогда журналисты обратились к его отцу по этому поводу. Зия Мамедов опроверг информацию. «Тот, кто написал эту новость, пусть пойдет и найдет этот ресторан. Я ему подарю эти рестораны. 30 лет пишут всякий бред… У Анара нет ресторана в Британии», - заявил тогда Мамедов-старший. Отметим, что после ухода с должности Зия Мамедов проводит большую часть времени в родном Уджарском районе, где, по его же словам, промышляет фермерством и чтением Корана. Несколько лет назад экс-министр с горечью признавал, что «в наши дни не так-то просто заниматься сельским хозяйством». Журналисты выяснили, что дела Анара Мамедова в Лондоне, где у него, согласно их данным, как минимум 20 ресторанов, складываются далеко неплохо. Мамедов начал инвестировать в эти рестораны через офшорные компании более 10 лет назад. Сам Мамедов не ответил на запросы о своем портфеле, который включает недвижимость в таких британских городах, как Ливерпуль, Уиган, Болтон и Престон, а также об инвестициях в рестораны KFC.

Известно, что сын бывшего министра впервые начал инвестировать в сектор быстрого питания в Великобритании в 2013 году. В то время он приобрел компанию 1st Rate Investment (UK) Limited, которая является одним из операторов сети KFC. Тогда Анар управлял бизнес-империей своего отца, объединенной под холдингом ZQAN. В финансовых отчетах, представленных сразу после приобретения, отмечается, что материнская компания на Виргинских островах является офшором, а графа «конечный владелец» пустует. В ноябре 2016 года, спустя три года после приобретения Мамедовым, 1st Rate Investments указало своего бенефициара как «А.Мамедов». В настоящее время «А.Мамедов» владеет как минимум 20 ресторанами KFC в Великобритании, которые принадлежат трем дочерним компаниям основной компании его отца в королевстве. Записи в британском реестре недвижимости показывают, что Мамедов использует эти три дочерние компании - Amber Restaurants Limited, BJR Foods Limited и Colonel Foods Limited – для аренды как минимум 26 помещений. Из последних финансовых отчетов следует, что среднегодовой оборот 1st Rate Investments (UK) Limited Мамедова составляет приблизительно около 50 миллионов долларов за 2021 и 2022 годы, а капитал акционеров - около 7 миллионов долларов в 2022 году. Финансовые документы также показывают, что Мамедов предоставил значительные беспроцентные кредиты, превышающие 10 миллионов долларов, своему британскому бизнесу KFC через 1st Rate Investments Limited на Виргинских островах. По финансовым отчетам видно, что Мамедов впоследствии перевел миллионы долларов из своего бизнеса KFC в виде кредитов и дивидендов обратно в 1st Rate Investments Limited. Компания 1st Rate Investments Limited управляется зарегистрированной в Гернси фидуциарной компанией Hansard Limited. Именно сотрудничество Hansard Limited и Мамедова впоследствии обратило на себя внимание финансовых регуляторов. В декабре 2021 года финансовый регулятор в Гернси выписал несколько штрафов на несколько сотен тысяч долларов компании Hansard и ее директорам на основании того, что компания «не осуществляла мониторинг и контроль рисков финансовых преступлений со стороны клиентов».