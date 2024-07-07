«Карабах» проиграл 4-кратному чемпиону Германии

Футбольный клуб « Карабах », готовящийся к старту в Лиге чемпионов и к новому сезону Премьер-лиги, провел первый контрольный матч на сборах в Австрии.

Соперником команды Гурбана Гурбанова был 4-кратный чемпион Германии «Кайзерслаутерн», ныне выступающий во 2-й Бундеслиге. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу немцев. Единственный гол в составе «Карабаха» при счете 0:3 забил Эльвин Джафаргулиев.

Сегодня в 20:00 по бакинскому времени «Карабах» проведет второй матч – против чешской «Виктории».

Напомним, «Карабах» стартует в Лиге чемпионов со 2-го квалификационного раунда. Соперником будет победитель пары «Хамрун Спартанс» (Мальта) – «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар). Первую игру «Карабах» проведет в гостях 23 или 24 июля, ответную – 30 июля в Баку.