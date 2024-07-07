Многомиллионный иск Болгарии «Газпрому»
Болгарская государственная газовая компания Bulgargaz EAD обратилась в третейский суд для разрешения спора с компанией «Газпром экспорт», требуя компенсации в размере 400 миллионов евро ($432,76 миллиона) за нарушение контракта на поставку газа в 2022 году. Сообщение компании приводит Reuters.
Болгарская фирма в понедельник инициировала процесс в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Париже, так как российская компания не ответила на ее предложение урегулировать спор.
«После того, как российская сторона не приняла мер для внесудебного урегулирования вопроса, Bulgargaz предприняла необходимые шаги для защиты интересов компании», - говорится в заявлении Bulgargaz.
После начала войны РФ против Украины в 2022 году Россия ввела двухэтапный порядок оплаты за поставки природного газа, предполагающий конечный расчет в рублях, а не в валютах, предусмотренных подписанными долгосрочными контрактами. Болгария отказалась это сделать. В ответ Россия в апреле 2022 года прекратила поставки газа, напоминает Болгарская служба «Радио Свобода».
Компании ряда европейских стран, в том числе Италии, Франции, Польши, Финляндии, уже подали арбитражные иски против «Газпрома» из-за приостановки поставок. В прошлом месяце арбитражный суд в Стокгольме вынес решение в пользу германского энергоконцерна Uniper, добившегося права расторгнуть свой долгосрочный контракт с «Газпром экспортом» и компенсации в размере 13 миллиардов евро.