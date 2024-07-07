Многомиллионный иск Болгарии «Газпрому»

Болгарская фирма в понедельник инициировала процесс в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Париже, так как российская компания не ответила на ее предложение урегулировать спор.

Болгарская государственная газовая компания Bulgargaz EAD обратилась в третейский суд для разрешения спора с компанией «Газпром экспорт», требуя компенсации в размере 400 миллионов евро ($432,76 миллиона) за нарушение контракта на поставку газа в 2022 году. Сообщение компании приводит Reuters.

«После того, как российская сторона не приняла мер для внесудебного урегулирования вопроса, Bulgargaz предприняла необходимые шаги для защиты интересов компании», - говорится в заявлении Bulgargaz.

После начала войны РФ против Украины в 2022 году Россия ввела двухэтапный порядок оплаты за поставки природного газа, предполагающий конечный расчет в рублях, а не в валютах, предусмотренных подписанными долгосрочными контрактами. Болгария отказалась это сделать. В ответ Россия в апреле 2022 года прекратила поставки газа, напоминает Болгарская служба «Радио Свобода».

Компании ряда европейских стран, в том числе Италии, Франции, Польши, Финляндии, уже подали арбитражные иски против «Газпрома» из-за приостановки поставок. В прошлом месяце арбитражный суд в Стокгольме вынес решение в пользу германского энергоконцерна Uniper, добившегося права расторгнуть свой долгосрочный контракт с «Газпром экспортом» и компенсации в размере 13 миллиардов евро.