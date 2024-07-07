Установлены личности виновных в ударе по детскому госпиталю в Киеве

OSINT-аналитики Molfar идентифицировали российских военных, которые причастны к массированной атаке на Украину утром 8 июля. Напомним, одна из ракет угодила в детскую больницу "Охматдет" в Киеве, приведя к большим разрушениям и человеческим жертвам.

Так, согласно данным аналитиков, к ракетному террору причастны 95 россиян. Среди них пилоты МиГ 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс"). А также инженеры и пилоты, которые отдавали приказы и запускали ракеты.

Кроме того, к ракетным обстрелам больниц и жилых домов Украины причастны военнослужащие из 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 33310, аэродром базирования «Шайковка») и 44-я ракетная бригада Воздушно-космических сил России.