Израиль и ХАМАС договариваются

Участники переговоров между Израилем и ХАМАС, которые проходят в Каире, достигли соглашения по многим вопросам. Консультации будут продолжены в ближайшие дни, сообщает Extra News.

По данным его источника, в среду переговорщики отправятся в Доху, а в четверг вернутся обратно в Каир. Это делается для того, чтобы «достичь соглашения между Израилем и [палестинским движением] ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа в ближайшее время».

Других подробностей о ходе переговоров телеканал не приводит.