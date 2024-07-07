Провал российского наступления. А Украину ждут тяжелые месяцы
Российская армия растеряла все преимущество, которое, как недавно казалось, у нее было на поле боя. Вооруженные силы Украины (ВСУ) успешно противостоят РФ, хотя и не могут перейти в наступление. При этом, если даже у Украины вряд ли получится освободить все захваченные Россией территории, она все равно может выйти победителем в войне. Так считают американские чиновники, располагающие секретной разведывательной, военной и дипломатической информацией.
Американские чиновники сказали The New York Times, что плохо подготовленные российские части не могут пробиться через украинские оборонительные укрепления, которые получили поддержку в виде западных вооружений. Поэтому российская армия вряд ли способна добиться значительных территориальных приобретений, утверждают они.
По их словам, проблемы российской армии изменили динамику военных действий. До недавнего времени казалось, что удача повернулась к ней лицом: ВСУ испытывали серьезный дефицит боеприпасов и живой силы, Россия имела значительный перевес в огневой мощи и численности войск. Она готовит масштабное наступление в начале лета, неоднократно предупреждал весной Владимир Зеленский. Вторжение в Харьковскую область 10 мая, которому украинские части поначалу не смогли ничего противопоставить, казалось, подтверждало этот расклад. Но сейчас отставной полковник Виктор Алкснис в своем z-канале приводит однообразные выдержки из сводок Генштаба РФ за май-июль о том, что российские части у Волчанска (около 6 км от границы) продолжают продвигаться и «вести успешные бои». «О каком успешном наступлении нашей группировки можно вести речь, когда налицо позиционный тупик образца 1916 года под Верденом?» — негодует Алкснис. Почти за два месяца, с 16 мая (когда ВСУ остановили прорыв), «общее продвижение российских войск на Волчанском направлении — до 200 метров», уточняет он.
Майкл Кофман, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, который недавно посетил Украину, резюмирует: «Украинские войска растянуты вдоль линии фронта, им предстоят трудные месяцы боев, но крупный российский прорыв теперь маловероятен».
Ситуация может измениться только в случае какого-то пересмотра в российской стратегии, такого как объявление новой мобилизации или изменение подхода к подготовке солдат, говорят чиновники США.
Лидеры стран НАТО, собравшиеся на открывающийся 9 июля саммит альянса, могут обоснованно заключить, что их усилия по поддержке Украины дали результат, констатирует NYT. На встрече, в которой примет участие и президент Украины, будет представлен план по координации поставок оружия, объявлено о выделении на годовую военную помощь 40 млрд евро, а также в каком-то виде обещано, что в будущем Украина сможет стать членом НАТО.
Хотя в Киеве настаивают, что воюют за освобождение захваченных РФ земель, в Вашингтоне, по словам источников NYT, все больше считают: война сейчас в основном идет за обеспечение места Украины в НАТО и Евросоюзе, тогда как вернуть все территории будет практически невозможно. Но даже без этого Украина все равно может выйти победителем из военного противостояния с Россией, сблизившись с Европой и НАТО, говорят чиновники.