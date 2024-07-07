Провал российского наступления. А Украину ждут тяжелые месяцы

Российская армия растеряла все преимущество, которое, как недавно казалось, у нее было на поле боя. Вооруженные силы Украины (ВСУ) успешно противостоят РФ, хотя и не могут перейти в наступление. При этом, если даже у Украины вряд ли получится освободить все захваченные Россией территории, она все равно может выйти победителем в войне. Так считают американские чиновники, располагающие секретной разведывательной, военной и дипломатической информацией.

Американские чиновники сказали The New York Times, что плохо подготовленные российские части не могут пробиться через украинские оборонительные укрепления, которые получили поддержку в виде западных вооружений. Поэтому российская армия вряд ли способна добиться значительных территориальных приобретений, утверждают они.

В Вашингтоне уверяют, что российская армия растеряла все преимущество, которое до недавнего времени было у нее на поле боя

По их словам, проблемы российской армии изменили динамику военных действий. До недавнего времени казалось, что удача повернулась к ней лицом: ВСУ испытывали серьезный дефицит боеприпасов и живой силы, Россия имела значительный перевес в огневой мощи и численности войск. Она готовит масштабное наступление в начале лета, неоднократно предупреждал весной Владимир Зеленский. Вторжение в Харьковскую область 10 мая, которому украинские части поначалу не смогли ничего противопоставить, казалось, подтверждало этот расклад. Но сейчас отставной полковник Виктор Алкснис в своем z-канале приводит однообразные выдержки из сводок Генштаба РФ за май-июль о том, что российские части у Волчанска (около 6 км от границы) продолжают продвигаться и «вести успешные бои». «О каком успешном наступлении нашей группировки можно вести речь, когда налицо позиционный тупик образца 1916 года под Верденом?» — негодует Алкснис. Почти за два месяца, с 16 мая (когда ВСУ остановили прорыв), «общее продвижение российских войск на Волчанском направлении — до 200 метров», уточняет он.

Полковник в отставке Алкснис сравнил наступление России с Верденским сражением

Майкл Кофман, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, который недавно посетил Украину, резюмирует: «Украинские войска растянуты вдоль линии фронта, им предстоят трудные месяцы боев, но крупный российский прорыв теперь маловероятен».

Ситуация может измениться только в случае какого-то пересмотра в российской стратегии, такого как объявление новой мобилизации или изменение подхода к подготовке солдат, говорят чиновники США.

Лидеры стран НАТО, собравшиеся на открывающийся 9 июля саммит альянса, могут обоснованно заключить, что их усилия по поддержке Украины дали результат, констатирует NYT. На встрече, в которой примет участие и президент Украины, будет представлен план по координации поставок оружия, объявлено о выделении на годовую военную помощь 40 млрд евро, а также в каком-то виде обещано, что в будущем Украина сможет стать членом НАТО.

Хотя в Киеве настаивают, что воюют за освобождение захваченных РФ земель, в Вашингтоне, по словам источников NYT, все больше считают: война сейчас в основном идет за обеспечение места Украины в НАТО и Евросоюзе, тогда как вернуть все территории будет практически невозможно. Но даже без этого Украина все равно может выйти победителем из военного противостояния с Россией, сблизившись с Европой и НАТО, говорят чиновники.