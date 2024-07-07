Провал российского наступления. А Украину ждут тяжелые месяцы

18:16

Российская армия растеряла все преимущество, которое, как недавно казалось, у нее было на поле боя. Вооруженные силы Украины (ВСУ) успешно противостоят РФ, хотя и не могут перейти в наступление. При этом, если даже у Украины вряд ли получится освободить все захваченные Россией территории, она все равно может выйти победителем в войне. Так считают американские чиновники, располагающие секретной разведывательной, военной и дипломатической информацией. Американские чиновники сказали The New York Times, что плохо подготовленные российские части не могут пробиться через украинские оборонительные укрепления, которые получили поддержку в виде западных вооружений. Поэтому российская армия вряд ли способна добиться значительных территориальных приобретений, утверждают они.

По их словам, проблемы российской армии изменили динамику военных действий. До недавнего времени казалось, что удача повернулась к ней лицом: ВСУ испытывали серьезный дефицит боеприпасов и живой силы, Россия имела значительный перевес в огневой мощи и численности войск. Она готовит масштабное наступление в начале лета, неоднократно предупреждал весной Владимир Зеленский. Вторжение в Харьковскую область 10 мая, которому украинские части поначалу не смогли ничего противопоставить, казалось, подтверждало этот расклад. Но сейчас отставной полковник Виктор Алкснис в своем z-канале приводит однообразные выдержки из сводок Генштаба РФ за май-июль о том, что российские части у Волчанска (около 6 км от границы) продолжают продвигаться и «вести успешные бои». «О каком успешном наступлении нашей группировки можно вести речь, когда налицо позиционный тупик образца 1916 года под Верденом?» — негодует Алкснис. Почти за два месяца, с 16 мая (когда ВСУ остановили прорыв), «общее продвижение российских войск на Волчанском направлении — до 200 метров», уточняет он.