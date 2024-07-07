Moody's повысило международный рейтинг Халг Банка
Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings, проанализировав результаты деятельности Халг Банка за 2023 год, повысило базовый уровень кредитоспособности (Baseline Credit Assessments) до b1.
Рейтинговое агентство повысило долгосрочный депозитный рейтинг Банка в местной и иностранной валюте до уровня Ва3, краткосрочный и долгосрочный рейтинг риска контрагента (CR Assessments) в местной и иностранной валюте до Ba2/NP, потвердив прогноз банка по рейтингу как Стабильный.
Эксперты Moody's связывают оценку BCA b1 со способностью генерировать здоровую доходность до резервирования, обеспечивая сильную позицию в капитале с показателем TCE/RWA 16,1% на конец 2023 года, стабильным портфелем депозитов и солидным профилем финансирования, сформированным низкой рыночной зависимостью, а также высоким буфером ликвидности (24% от активов на конец 2023 года).
В отчете указывается, что показатель Ba3 рейтинга долгосрочных депозитов в местной и иностранной валюте связан с тем, что Банк обладает большой долей рынка кредитов и депозитов.
Рейтинговое агентство также ожидает, что Банк сохранит хорошие фундаментальные показатели по долгосрочным депозитным рейтингам в течение следующих 12-18 месяцев.
Отметим, что один из ведущих банков Азербайджана - Халг Банк, отмечающий в этом году свое 20-летие, продолжает реализацию стратегии развития на 2024-2026 годы. В течение трех лет Халг Банк будет нацелен на здоровый и устойчивый рост на рынке, внедряя высокие стандарты корпоративного управления как клиентоориентированный, универсальный и технологичный банк.
Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.