Moody's повысило международный рейтинг Халг Банка

Рейтинговое агентство повысило долгосрочный депозитный рейтинг Банка в местной и иностранной валюте до уровня Ва3, краткосрочный и долгосрочный рейтинг риска контрагента (CR Assessments) в местной и иностранной валюте до Ba2/NP, потвердив прогноз банка по рейтингу как Стабильный.

Эксперты Moody's связывают оценку BCA b1 со способностью генерировать здоровую доходность до резервирования, обеспечивая сильную позицию в капитале с показателем TCE/RWA 16,1% на конец 2023 года, стабильным портфелем депозитов и солидным профилем финансирования, сформированным низкой рыночной зависимостью, а также высоким буфером ликвидности (24% от активов на конец 2023 года).

В отчете указывается, что показатель Ba3 рейтинга долгосрочных депозитов в местной и иностранной валюте связан с тем, что Банк обладает большой долей рынка кредитов и депозитов.

Рейтинговое агентство также ожидает, что Банк сохранит хорошие фундаментальные показатели по долгосрочным депозитным рейтингам в течение следующих 12-18 месяцев.

Отметим, что один из ведущих банков Азербайджана - Халг Банк, отмечающий в этом году свое 20-летие, продолжает реализацию стратегии развития на 2024-2026 годы. В течение трех лет Халг Банк будет нацелен на здоровый и устойчивый рост на рынке, внедряя высокие стандарты корпоративного управления как клиентоориентированный, универсальный и технологичный банк.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.