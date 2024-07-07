Заявление ООН не понравится России
По детской больнице «Охматдет» в Киеве «с большой долей вероятности» был нанесен прямой удар российской ракетой Х-101. К такому выводу пришли эксперты Управления ООН по правам человека, которые проанализировали видеозаписи и непосредственно осмотрели повреждения на месте, сообщила в Женеве во вторник, 9 июля, глава миссии наблюдателей ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль.
Эта атака РФ была «одним из самых вопиющих нападений, которые мы видели с начала вторжения» России в Украину, однако необходимо провести тщательное расследование инцидента, подчеркнула Белль.
По ее словам, сотрудники «Охматдета» увели маленьких пациентов в безопасное место в бомбоубежище незадолго до попадания российской ракеты в здание, в противном случае жертв могло быть значительно больше.
В результате российского ракетного удара по Киеву 8 июля погибли 32 человека, в том числе четверо детей, более ста человек получили ранения. В детской больнице «Охматдет» погибли два человека, 32 человека получили ранения.
Отдел верификации BBC Verify ранее проанализировал две видеозаписи, на которых видно, как в понедельник ракета поразила детскую больницу в Киеве, и сделал геолокацию каждой из них, чтобы подтвердить место удара. Пять экспертов по боеприпасам, видевших эти кадры, единодушно согласились с тем, что ракета не была ракетой ПВО.
Российские атаки на украинские гражданские объекты будут обсуждаться на Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке и на саммите НАТО в Вашингтоне.