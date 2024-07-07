Кремль не знает, что в письме Орбана

В Кремле не ознакомились с содержанием письма премьер–министра Венгрии Виктора Орбана в адрес руководства Евросоюза, которое политик составил по итогам визита в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Журналисты спросили Дмитрия Пескова, верно ли в письме Виктора Орбана отражена позиция Владимира Путина. «Мы не знаем»,— ответил пресс-секретарь президента России. На уточняющий вопрос, ознакомились ли в Кремле с текстом письма, Песков сказал: «Нет. Как мы могли это сделать?».

По информации «Европейской правды», в своем письме премьер-министр Венгрии указал, что отношение российского президента к войне в Украине «существенно отличается от толкования» украинского президента Владимира Зеленского. Он также отметил, что Владимир Путин готов рассмотреть условия того перемирия, которое «не будет служить скрытой передислокации и реорганизации украинских сил».

Виктор Орбан 2 июля посетил Киев, спустя три дня отправился в Москву. В интервью Bild по итогам визитов он рассказал, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский отказались от идеи прекращения огня.