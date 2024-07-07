Переговоров Байрамова и Мирзояна в США не будет

Договоренности о переговорах между главами МИД Армении и Азербайджана – Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым – в Вашингтоне нет. Об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ани Бадалян.

«Договоренности об официальной встрече, о переговорах Мирзоян-Байрамов нет», – сказала Бадалян.

Отметим, что 9 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в США. Запланировано участие Джейхуна Байрамова в саммите НАТО в Вашингтоне, также ряд двусторонних встреч на высоком уровне. Арарат Мирзоян также принимает участие в мероприятиях в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.