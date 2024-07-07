Главные противники вступления Украины в НАТО

По его словам, правительства США и Германии проявляют «решительное противодействие» приглашению Украины в НАТО.

Соединенные Штаты Америки и Германия выступают против вступления Украины в НАТО, заявил президент Франции. Об этом информирует DPA.

«В конце концов, приглашение Украины в НАТО будет решением союзников», - подчеркнул Макрон.

Он также напомнил, что украинские власти были крайне недовольны отсутствием приглашения на предыдущем саммите НАТО, состоявшемся в Вильнюсе. «Украинцы были очень раздражены, когда пришли к выводу, что дверь открыта, но не настолько. И я думаю, что сценарий вашингтонского саммита такой же», - добавил Макрон.

Напомним, 9-11 июля в Вашингтоне пройдет очередной саммит НАТО. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, лидеры стран-членов НАТО намерены обсудить «дорожную карту» по вступлению Украины.

По данным заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дугласа Джонса, на саммите НАТО Украине предложат «конкретные пути» для ускорения ее будущего членства в альянс. Также одним из главных пунктов повестки дня станет подписание нового соглашения о гарантиях безопасности для Украины.